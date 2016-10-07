КНДР в ближайшие дни может провести новое ядерное испытание

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Активность фиксируется в трех тоннельных комплексах Пхунгери.

На полигоне для ядерных испытаний Пхунгери в Северной Корее зафиксирована значительно возросшая активность, что может свидетельствовать о подготовке к очередному ядерному испытанию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на мониторинговую группу США, опубликовавшую материалы на сайте 38 North.

"Одной из возможных причин этой деятельности является сбор данных об испытании 9 сентября, хотя другие цели не могут быть исключены, например, другие операции, относящиеся к новому испытанию", - говорится в сообщении.

Активность фиксируется на трех тоннельных комплексах на полигоне. "Последние коммерческие спутниковые снимки ядерного полигона от 1 октября указывает на продолжение деятельности на всех трех тоннельных комплексах, которые могут быть использованы для проведения ядерных испытаний", - говорится в сообщении.

Напомним, жители КНДР регулярно убегают в Южную Корею, несмотря на сложности с преодолением демилитаризованной зоны длиной 241 км и шириной в 4 км, которая делит Корейский полуостров на две части. С 1953 года таких перебежчиков было около 30 тысяч.