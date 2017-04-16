КНДР попыталась запустить ракету – СМИ

Запуск оказался неудачным.
"Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо, однако, по нашим оценкам, попытка была неудачной", - приводит агентство Ренхап заявление главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.
Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.
Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.
Reuters