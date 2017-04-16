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КНДР попыталась запустить ракету – СМИ

16 апреля в 02:47

Запуск оказался неудачным. 

КНДР ракета
КНДР проводит испытания в опасный международный момент
Скриншот из YouTube
Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, однако ее запуск оказался неудачным, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на военных. 

"Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо, однако, по нашим оценкам, попытка была неудачной", - приводит агентство Ренхап заявление главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. 

Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

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Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.

 

По материалам: Reuters
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