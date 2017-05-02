КНДР обвинила США в подталкивании Корейского полуострова к ядерной войне

Северная Корея говорит, что американские бомбардировщики угрожают началом полномасштабной ядерной войны.

КНДР продолжает пугать американцев и корейцев ядерной войной techtrape.wordpress.com

Северная Корея обвинила США в подталкивании ситуации на Корейском полуострове к полномасштабной ядерной войне. Всчитают, что тренировочные полеты американских бомбардировщиков над территорией Южной Кореи подталкивают стороны все ближе к ядерной войне, пишет Reuters

Северная Корея отмечает, что США проводили имитацию ядерной бомбардировки главных объектов КНДР, а также добавляют, что "Трамп и другие разжигатели войны призывают совершить превентивный ядерный удар".

Ранее сообщалось, чтоКим Чен Ына "толковым парнем". По словам Трампа, северокорейский лидер получил власть в очень юном возрасте и смог ее удержать, несмотря на окружение "жесткими людьми".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.