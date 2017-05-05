КНДР обвинила США в намерении устранить Ким Чен Ына биохимическим оружием

Диверсионная группа якобы проникла на территорию КНДР, чтобы ликвидировать Ким Чен Ына, утверждают в МГБ Северной Кореи.
В частности, МГБ Северной Кореи утверждает, что диверсионная группа при поддержке ЦРУ и разведки Южной Кореи проникла на территорию КНДР, чтобы устроить Ким Чен Ына с помощью биохимического вещества.
В КНДР объявили, что начинают операцию против спецслужб США и Южной Кореи. "Мы разыщем и безжалостно уничтожим всех до последнего террористов ЦРУ США и Национальной службы разведки Южной Кореи", - говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях в отношении КНДР. "Законопроект дает администрации мощный инструмент для того, чтобы перекрыть финансирование КНДР, отлавливая тех, кто ведет бизнес с северокорейским режимом", – сказал председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Эд Ройс.
Подробнее о действиях США в азиатском регионе читайте в статье Юлии Курнышовой "Все непросто с американскими союзами в Азии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".