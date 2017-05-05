КНДР обвинила США в намерении устранить Ким Чен Ына биохимическим оружием

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Диверсионная группа якобы проникла на территорию КНДР, чтобы ликвидировать Ким Чен Ына, утверждают в МГБ Северной Кореи.

В Пхеньяне опасаются, что Ким Чен Ына могут ликвидировать с помощью биохимического вещества ЦТАК

Министерство государственной безопасностиобвинило спецслужб Южной Кореи и Соединенных Штатов в заговоре с целью убийства Ким Чен Ына и угрожает начать ответные действия, сообщает южнокорейское агентство Yonhap

В частности, МГБ Северной Кореи утверждает, что диверсионная группа при поддержке ЦРУ и разведки Южной Кореи проникла на территорию КНДР, чтобы устроить Ким Чен Ына с помощью биохимического вещества.

В КНДР объявили, что начинают операцию против спецслужб США и Южной Кореи. "Мы разыщем и безжалостно уничтожим всех до последнего террористов ЦРУ США и Национальной службы разведки Южной Кореи", - говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях в отношении КНДР. "Законопроект дает администрации мощный инструмент для того, чтобы перекрыть финансирование КНДР, отлавливая тех, кто ведет бизнес с северокорейским режимом", – сказал председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Эд Ройс.

Подробнее о действиях США в азиатском регионе читайте в статье Юлии Курнышовой "Все непросто с американскими союзами в Азии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".