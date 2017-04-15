КНДР назвала цели возможных ядерных ударов по южнокорейским и американским целям

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В Северной Корее заявили, что не будут сидеть сложа руки, если почувствуют угрозу.

КНДР угрожает ядерными ударами Скриншот из YouTube

пригрозила США и Южной Корее нанесением "упреждающих ударов" в случае "продолжения американских провокаций".

Такие удары могут быть нанесены по базам США в Южной Корее, по резиденции президента Южной Кореи в Сеуле, а также по авианосцу США "Карл Винсон", который сейчас направляется к корейским берегам, пишет "Радио "Свобода".

Замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью агентству АР в Пхеньяне заявил, что Северная Корея "полностью готова справиться" с любой угрозой со стороны США.

Он отметил: "Если США начнут свои безрассудные военные маневры, мы будем противодействовать им упреждающим ударом. Мы уже имеем мощное ядерное средство сдерживания и, конечно, не будем сидеть сложа руки перед возможным ударом США".

Ранее сообщалось, что в настоящее время Пентагон не планирует наносить удар по Северной Корее, если Пхеньян все-таки проведет очередные испытания ядерного оружия. Однако Вашингтона могут измениться, если КНДР решит атаковать США или кого-либо из союзников – Японию или Южную Корею.

Ранее в Пхеньяне заявляли, Северная Корея готова нанести ответный удар в случае удара СШАпо ядерным объектам страны.

Перед этим власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северной Корею в связи с подготовкой Пхеньяна к очередным ядерным испытаниям в апреле.