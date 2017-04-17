КНДР грозит новыми ракетными испытаниями

Северная Корея будет проводить ракетные испытания "на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", заявиди в МИДе республики.

Северная Корея угрожает участить ракетные испытания belvpo.com

Северная Корея продолжит испытания ракет, несмотря на международное давление и усилениеОб этом замглавы МИД КНДР Хан Сонг-Рель заявил в интервью BBC

"Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", - сказал он.

Хан Сонг-Рель считает, что война может начаться, если США будут "достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства".

Ранее советник президента Дональда Трампа рассказал, что США и Китай достигли консенсуса в отношении КНДР. Герберт Макмастер во время визита в Кабул подчеркнул, что недавнее испытание баллистической ракеты стало элементом провокационной, дестабилизационной и угрожающей поведения Пхеньяна.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".