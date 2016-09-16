Клинтон впервые после болезни провела публичное выступление

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Кандидат в президенты США заверила, что чувствует себя хорошо.

Хиллари Клинтон чувствует себя хорошо facebook.com/hillaryclinton

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, сказала, что пневмония помогла ей лучше понять, ради чего она борется за пост главы государства.

"Я баллотируюсь ради всех, кто не покладая рук работает, чтобы помочь своей семье. Ради всех, кто, получив тяжелый удар, смог вновь подняться на ноги", - сказала она в своем первом выступлении на публике после инцидента в воскресенье 11 сентября в Нью-Йорке.

"Сидеть дома - пожалуй, последнее, что я хотела бы делать", - сказала Клинтон. Она добавила, что чувствует себя хорошо.

Врач Хиллари Клинтон Лиса Бардак накануне сообщила, что Клинтон здоровая и готова к работе в должности американского президента.

Напомним, в минувшее воскресенье на проходящей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года Хиллари Клинтон стало плохо.

Официальный представитель пресс-службы ее избирательного штаба заявил, что экс-госсекретарь перегрелась. Но позднее личный врач Клинтон сообщила, что у кандидата в президенты была диагностирована пневмония.