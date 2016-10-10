Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом – опрос CNN

По результатам второго раунда теледебатов Трамп набрал больше зрительских голосов, чем в первый раз.
Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.
Результаты опроса Клинтон опубликовала в своем "Twitter".
She won. https://t.co/b8lLNPWUiM #Debate pic.twitter.com/C4MP8cPONF— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 10 октября 2016 г.
Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.ZN.UA