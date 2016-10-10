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Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом – опрос CNN

10 октября в 07:20

По результатам второго раунда теледебатов Трамп набрал больше зрительских голосов, чем в первый раз.

Клинтон Трамп
Клинтон снова обошла Трампа
По результатам опроса CNN, вторые теледебаты кандидатов на пост президента США снова выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.

Результаты опроса Клинтон опубликовала в своем "Twitter".

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Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Клинтон США партия кандидаты CNN Трамп
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