Клинтон во главе США будет одновременно и давить, и умасливать Украину – эксперт

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Бланк ожидает, что кандидат от демократов будет вести более агрессивную дипломатию против России.

Клинтон будет давить на Украину, подталкивая ее к реформам instagram/hillaryclinton

Хиллари Клинтон, став президентом США, будет давить на Украину, пытаясь заставить ее активнее работать над реформами.

Об этом в комментарии для ZN.UA сказал эксперт American Foreign Policy Council Стивен Бланк.

"Я убежден, что Клинтон одновременно будет делать шаги, чтобы надавить на Украину и задобрить ее, чтобы подтолкнуть к дальнейшим реформам. В это же время, она начнет жесткое дипломатическое наступление вместе с союзниками против России", - убежден эксперт.

В то же время, по мнению Бланка, вероятно, что Трамп в случае победы на выборах четко заявит о своем желании договориться с Путиным по Крыму и возвращению к распределению так называемых "сфер влияния".

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Клинтон во главе США может помочь Германии выступить против агрессивной России. В частности, она может призвать Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2". Европейские эксперты и критики уже достаточно долго называют этот проект политическим и опасным, поскольку он усилит энергетическую зависимость Европы и Германии от газа России.

Тем временем, издание Rzeczpospolita писало, что победа Украины в войне зависит от того, кем Запад будет считать Путина. В глазах европейских лидеров российский президент слишком часто меняет роли. То он варвар, который убивает людей в Сирии и на Востоке Украины, а уже через неделю - партнер, с которым ведут переговоры о совместных действиях против "Исламского государства".