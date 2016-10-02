Клинтон в сентябре собрала рекордную сумму денег для своей кампании

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Более 900 тысяч человек сделали пожертвования в ее избирательный фонд.

Хиллари Клинтон финансово поддержали 2,6 млн американцев Hillary Clinton/Twitter

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон смогла в сентябре привлечь рекордные 154 млн долларов для своей агитационной кампании и партии, сообщили в ее избирательном штабе.

Из этой суммы 84 млн долларов были собраны именно для участия Клинтон в президентской гонке, а еще 70 млн долларов предназначаются Национальному комитету Демократической партии и ее отделениям в штатах.

По словам менеджера кампании Клинтон Робби Мука, в сентябре более 900 тысяч человек сделали пожертвования в избирательный фонд, а за все время проведения кампании экс-госсекретаря – 2,6 млн. При этом он отметил, что собранная за сентябрь сумма стала рекордной для бывшей первой леди с момента выдвижения на пост президента США.

Ранее избирательный штаб Хиллари Клинтон попросил у своих спонсоров еще 100 млн долларов на проведение предвыборной кампании и борьбу с основным конкурентом – кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Сама Клинтон 12 августа опубликовала свою налоговую отчетность. Согласно этим данным, в 2015 году она вместе со своим мужем Биллом Клинтоном заработала 10,6 млн долларов, из которых заплатили 3,6 млн долларов налогов.