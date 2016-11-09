Клинтон пожелала Трампу успехов на посту президента США

Кандидат от демократов пизвинилась перд своими сторонниками за поражение в президентской гонке.

После обнародования результатов голосования Клинтон и Трамп обменялись любезностями

Кандидат в президента США от Демократической партиивыразила надежду, что выигравший выборы республиканец Дональд Трамп с положительной стороны проявит себя на посту главы государства.

"Я надеюсь, что он станет успешным президентом", - заявила Клинтон во время выступления перед своими сторонниками в Нью-Йорке в среду, 9 ноября.

Политик напомнила, что ночью позвонила Трампу, поздравила его с победой и призвала совместно трудиться на благо США.

Клинтон также извинилась перед избирателями за поражение в президентской гонке.

"Я знаю, как вам больно, потому что так же больно мне", – отметила политик.

Дональд Трамп, в свою очередь, во время своего первого публичного выступления после голосования поблагодарил Клинтон, а также подчеркнул, что он будет президентом для всех граждан США, а не только тех, кто поддержал его на выборах.

"Клинтон хорошо и тяжело потрудилась для нашей страны. Теперь пришло время преодолеть различия. И пришло время демократам и республиканцам по всей стране объединиться", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.