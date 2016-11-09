Клинтон поздравила Трампа с победой на выборах президента США

Кандидат от демократов официально признала свое поражение.

Клинтон признала свое поражение facebook.com/hillaryclinton

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон поздравила республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает телеканал CNN.

Клинтон позвонила Трампу по телефону и официально признала свое поражение.

Кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США. Несмотря на все скандальные заявления о иммигрантах, мусульманах и женщинах, которые обидели многих американцев, он получил необходимые 270 электоральных голосов.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.