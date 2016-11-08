Клинтон побеждает в шести из семи "колеблющихся" штатов — Politico

По предварительным данным, Трамп лидирует лишь в штате Айова.

Хиллари Клинтон также получила большинство голосов на острове Гуам, который находится во владении США Twitter/richlusc

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон по предварительным прогнозам лидирует в шести из семи "колеблющихся" американских штатов.

Согласно данным на 14:00 по нью-йоркскому времени (21:00 по Киеву), Клинтон может одержать победу над своим соперником, кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом в следующих колеблющихся штатах: Колорадо (47% - Клинтон, 42% - Трамп), Флорида (49% - Клинтон, 45% - Трамп), Невада (47% - Клинтон, 44% - Трамп), Огайо (46% - Клинтон, 45% - Трамп), Пенсильвания (48% - Клинтон, 44% - Трамп), Висконсин (49% - Клинтон, 43% - Трамп), сообщает издание Politico.

Миллиардер же, в свою очередь, предварительно лидирует в штате Айова (45% - Клинтон, 46% - Трамп).

По данным издания USA Today, Хиллари Клинтон также получила большинство голосов на острове Гуам, который находится во владении США.

За Клинтон отдали 71,63% голосов, в то время как Трампа поддержали 24,16%.



В голосовании приняли участие более 32 тысяч человек, однако голоса этих граждан США не учитываются при подсчете, так как Гуам не имеет представителей в коллегии выборщиков.



Несмотря на это, жители острова с 1980 года безошибочно предсказывают, как могут завершиться выборы по всей стране.

Тем временем, издание New York Times писало, что выборы в США обнаружили политические и демографические изменения. Ведь в тех местах, которые некогда были гарантированным форпостом демократов, теперь вполне может победить республиканец через изменение самих избирателей. В свою очередь, в Демократической партии сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе. Аналитики считают, что Республиканской партии, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей и в Сенате.

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