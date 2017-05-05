Клинтон планирует создать группу по противодействию Трампу - Politico

Ожидается, что группа "Вместе вперед" будет организовывать финансирование организаций, которые противостоят политике действующего президента США.

Клинтон намерена создать антитрамповскую группу Flickr / Hillary for America

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон планирует сформировать новую политическую группу, которая будет финансировать организации, оппозиционные президенту Соединенных штатов Дональду Трампу. Создать группу Клинтон намерена уже на следующей неделе, пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. За привлечение финансовых ресурсов в группу будет отвечать Джудит Маккейл, она занимала должность заместителя госсекретаря США в период, когда госсекретарем была Клинтон (в 2009-2013 годы).

Политическая группа будет называться "Вместе вперед" (Onward Together), что напоминает слоган предвыборной кампании Клинтон ("Вместе сильнее", Stronger Together).

Напомним, бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что одними из основных факторов ее поражения Дональду Трампу на выборах были Россия и глава ФБР. По словам Клинтон, она была на пути к победе до тех пор, пока глава ФБР Джим Коми не возобновил дело по поводу ее почтовой переписки, а Россия не выложила документы переписки Демократов на WikiLeaks.

Политик считает, что именно эта комбинация событий лишила ее победы. Также Клинтон отметила, что российское вмешательство было заметно неоднократно на протяжении кампании. При этом экс-кандидат признает свою ответственность за поражение.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.

Тем временем, издание Newsweek писало, что в США демократы ищут причины для импичментаТрампа. Кое-кто из конгрессменов убежден, что отсутствия фактов, которые бы доказывали обвинения Трампа в адрес Обамы относительно прослушивания, уже достаточно, чтобы начать процесс.