Клинтон опережает Трампа на 5% - опрос

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

За Клинтон готовы проголосовать 44% потенциальных избирателей, Трампа поддерживают – 39%.

Клинтон по-прежнему опережает Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего главного соперника – республиканца Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.

За Клинтон готовы проголосовать 44% потенциальных избирателей, Трампа поддерживают – 39%, свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, опубликованного в пятницу.

Опрос был проведен с 30 октября по 3 ноября.

Опрос Reuters/Ipsos на протяжении минувшей недели демонстрировал отрыв Клинтон на 4-7%, в то время как другие опросы показывали, что президентские гонки становятся более конкурентоспособными. Так, опрос Real Clear Politics показал, что в конце недели Клинтон сократила отрыв от Трампа с 5 до 2 процентных пунктов.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США снова приступает красследованию по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В июле Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.