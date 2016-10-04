Клинтон опережает Трампа на 5% - опрос

За кандидата в президенты США от демократов готовы отдать голоса 47% опрошенных.

Клинтон удалось сохранить разрыв со своим соперником Трампом в 5%

За Клинтон готовы отдать голоса 47% опрошенных, за Трампа 42%. Еще 7% готовы поддержать кандидата-либертианца Гэри Джонсона и 2% кандидата зеленых Джилл Стайн.

Интересно, что Клинтон набрала значительное число голосов мужчин. В начале сентября Трамп опережал ее в этой категории на 22 пункта, однако теперь разрыв сократился до 5%.

Опрос проводился с 28 сентября по 2 октября, на протяжении этого времени были опрошены 1335 потенциальных избирателей. Статистическая погрешность опроса составляет 2,5 п.п.

Напомним, что после первых теледебатов кандидатов в президенты США, согласно данным опроса, проведенного социологическим центром Ipsos по заказу агентства Reuters, рейтинг Клинтон был выше, чем у ее основного соперника Трампа на 5%.

Согласно опросу CNN, на предвыборных дебатах в США победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.