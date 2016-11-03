Клинтон опередила Трампа на 6% – соцопрос Reuters

Кандидат от демократической партии снова увеличила свой отрыв от республиканского кандидата.

Клинтон вернула себе шестипроцентный отрыв от Трампа

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Хилари Клинтон опередила своего соперника-республиканцана шесть пунктов по данным соцопроса, проведенного Reuters и Ipsos.

Как сообщает агентство Reuters, таким же преимуществом кандидат демократов обладала до того, как в ФБР объявили, что возобновляют следственные действия по делу о ее электронной переписке.

Отмечается, что среди 1772 опрошенных, которые проголосовали досрочно, или планируют пойти на выборы 8 ноября, Клинтон поддержали 45%, в то время, как Трампа – 39%.

В четверг, за день до скандального объявления от ФБР, Клинтон поддерживали 43%, а Трампа – 37%.

Опрос Reuters/Ipsos был проведен онлайн на английском языке во всех 50 штатах.

Напомним, 1 ноября кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отставание от кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон до 5% на фоне сообщений ФБР о возобновлении расследования дела об электронных письмах его оппонента.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США снова приступает красследованию по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В июле Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.