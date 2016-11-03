Клинтон опередила Трампа на 6% – соцопрос Reuters

Кандидат от демократической партии снова увеличила свой отрыв от республиканского кандидата.
Как сообщает агентство Reuters, таким же преимуществом кандидат демократов обладала до того, как в ФБР объявили, что возобновляют следственные действия по делу о ее электронной переписке.
Отмечается, что среди 1772 опрошенных, которые проголосовали досрочно, или планируют пойти на выборы 8 ноября, Клинтон поддержали 45%, в то время, как Трампа – 39%.
В четверг, за день до скандального объявления от ФБР, Клинтон поддерживали 43%, а Трампа – 37%.
Опрос Reuters/Ipsos был проведен онлайн на английском языке во всех 50 штатах.
Напомним, 1 ноября кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отставание от кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон до 5% на фоне сообщений ФБР о возобновлении расследования дела об электронных письмах его оппонента.
Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США снова приступает красследованию по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
В июле Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.
Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.ZN.UA