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Клинтон обвинила Россию и главу ФБР в своем поражении на выборах

3 мая в 12:19

При этом экс-кандидатка в президенты признает свою ответственность за поражение.

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Клинтон назвала ключевые причины своего поражения на президентских выборах
Flickr / Hillary for America
Бывшая кандидат в президенты США Хилари Клинтон считает, что одними из основных факторов ее поражения Дональду Трампу на выборах были Россия и глава ФБР. По словам Клинтон, она была на пути к победе до тех пор, пока глава ФБР Джим Комми не возобновил дело по поводу ее почтовой переписки, а Россия не выложила документы переписки Демократов на WikiLeaks, сообщает CNN.

Политик считает, что именно эта комбинация событий лишила ее победы. Также Клинтон отметила, что российское вмешательство было заметно неоднократно на протяжении кампании. При этом экс-кандидат признает свою ответственность за поражение.

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Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.

Тем временем, издание Newsweek писало, что в США демократы ищут причины для импичментаТрампа. Кое-кто из конгрессменов убежден, что отсутствия фактов, которые бы доказывали обвинения Трампа в адрес Обамы относительно прослушивания, уже достаточно, чтобы начать процесс.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия ФБР Клинтон США
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