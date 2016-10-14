Клинтон на 8% опережает Трампа после потери им рейтинга из-за оскорбительных слов о женщинах - опрос

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Наибольшие потери рейтинг Трампа претерпел среди женщин в возрасте от 45 лет - минус 12% поддержки.

Трамп стремительно теряет поддержку избирательниц

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон имеет преимущество в 8% перед своим соперником от республиканцев Дональдом Трампом, свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного телеканалом Fox News.

По его данным, Клинтон на сегодняшний день пользуется поддержкой 49% избирателей, тогда как Трамп - 41%.

Опрос, проведенный на прошлой неделе, прочил кандидату от демократов преимущество в 4% (48% за Клинтон против 44% за Трампа), отмечает Fox News.

При включении в опросник кандидатов от Либертарианской партии Гэри Джонсона и кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн отрыв между Клинтон и Трампом сокращается до 7% (45% за кандидата от демократов и 38% - за кандидата от республиканцев). За Джонсона выразили готовность проголосовать 7% опрошенных, за Стайн - 3%.

При этом отрыв Клинтон от Трампа выходит за рамки статистической погрешности в обоих опросах.

Fox News отмечает, что наибольшие потери рейтинг Трампа претерпел среди женщин в возрасте 45 лет и более - по сравнению с последним опросом он потерял поддержку 12% избирателей в этой категории.

Напомним, что речь идет об оскорбительных словах Трампа о женщинах, ставших достоянием общественности после обнародования скандальной видеозаписи 2005 года.

Ряд высокопоставленных республиканцев дистанцировались от Трампа, после того как журналисты сумели раздобыть и предать огласке старую видеозапись, на которой Трамп в вульгарных выражениях отзывается о женщинах. Трамп же обвинил своих критиков в лагере республиканцев в нелояльности и похвалился готовностью отказаться от поддержки партийных руководителей.

Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в президентских выборах не стал.

Напомним, что Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом. Ее выбрали 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%. Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.

