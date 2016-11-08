Клинтон имеет 90% шансов на победу над Трампом – опрос Reuters

Кандидат от демократов имеет необходимые 303 голоса в коллегии выборщиков.

Клинтон почти наверняка победит Трампа по данным опроса Reuters Flickr / Hillary for America

Кандидат вот Демократической партии Хиллари Клинтон имеет шанс в 90 процентов на победу над своим главным соперником – кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, свидетельствуют финальные результата опроса Reuters и Ipsos.

Как сообщает агентство Reuters, шансы Клинтон на победу приблизительно равняются тем, что были на прошлой неделе, и любые сдвиги в сторону Трампа зависят от маловероятного сочетания голосования белого, черного и латиноамериканского электората в шести или семи штатах.

Отмечается, что согласно опросу, Клинтон опережает Трампа как по уровню популярности среди избирателей(ее поддерживают 45%, в то время, как Трампа – 42%), так и по поддержке среди коллегии выборщиков, где она, предположительно, имеет 303 голоса из 270, необходимых для победы, в то время, как у Трама – лишь 235 голосов.

Любая комбинация из двух поражений и одной победы Трампа в штатах Флорида, Мичиган и Пенсильвания почти наверняка гарантирует победу Клинтон.

На протяжении избирательной компании Reuters и Ipsos проводили регулярные опросы примерно 15 тысяч граждан во всех 50 штатах и округе Колумбия.

Напомним в США стартовал заключительный этап самых скандальных и самых напряженных выборов президента. Главными претендентами на Овальный кабинет стали экс-первая леди и бывший Госсекретарь Хиллари Клинтон, которая представляет Демократическую партию, и одиозный миллиардер Дональд Трамп, который неожиданно стал главным номинантом от Республиканской партии.

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