Клинтон и Трамп сделали свои последние заявления

Республиканец назвал свою соперницу "коррумпированной", а кандидат-демократ подчеркнула, что нынешние выборы – это "тест нашего времени".

Трамп и Клинтон завершили свои предвыборные кампании. news.wjct.org

закончила свою избирательную кампанию в городе Ралли, Северная Каролина, выступив перед поклонниками вместе со своим мужем Биллом Клинтоном и дочерью Челси.

"Завтра мы пройдем тест наших времен. Важно, за что мы проголосуем, а не против чего. В том бюллетене, который вы возьмете в руки на участках, там не только мое имя и моего оппонента. Там каждая проблема, которая вас волнует", - сказала Клинтон.

"Когда ваши дети и внуки спросят, что вы сделали в 2016 году, когда все было на кону, вы скажете, что выбрали сильную и лучшую Америку, которая строит мосты, а не стены", - добавила она.

Тем временем Дональд Трамп завершил свою предвыборную кампанию в городе Гранд Рапидс, штат Мичиган.

"Сегодня наш день независимости. Сегодня американский рабочий класс нанесет удар в ответ", - цитирует слова республиканца Washington Post.

Трамп добавил, что ему тяжело поверить в завершение предвыборной кампании и вспомнил всех соперников в гонке, которых ему пришлось преодолеть. Теперь, по его словам, осталось побороть последнего из них.

"Вы хотите, чтобы Америкой руководил коррумпированный политический класс или вы хотите, чтобы Америкой снова руководили люди? Хиллари Клинтон прислушивается только к себе, ее доноров и особых интересов", - сказал Трамп, после чего толпа начала скандировать: "Закрой ее!".

Тем временем Трамп уже одержал первую небольшую победу на выборах в США. Несколько десятков избирателей в Нью-Гемпшире проголосовали за него в полночь.

Напомним, что в США начались выборы президента. В этот раз в 10 штатах борьба за кресло президента будет продолжаться особенно напряженно, поскольку там ни один кандидат пока не получил уверенного преимущества. Такими штатами стали Аризона, Колорадо, Флорида, Айова, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Нью-Гемпшир.

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