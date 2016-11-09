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Клинтон догнала, а по некоторым прогнозам и опередила Трампа на выборах в США - СМИ

9 ноября в 06:32

Данные параллельного подсчета голосов от разных СМИ США отличаются.

Клинтон Трамп
Шансы на победу обоих кандидатов практически сравнялись
Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп фактически сравнялись друг с другом по потенциальному количеству выборщиков. Такие выводы сделаны после появления первых данных о результатах выборов в Калифорнии, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прогноз CNN. Также "Интерфакс-Украина" приводит и данные ряда других американских СМИ. 

По прогнозу CNN, Клинтон победит в этом штате Калифорния, который делегирует 55 представителей в Коллегию выборщиков, что является наибольшим среди всех штатов. Также Х.Клинтон предсказывают победу на Гавайях. В итоге у кандидата от демократов сейчас 190 потенциальных голосов выборщиков, а у Д.Трампа – 186.

Телеканал NBC сообщает, что Клинтон сейчас 209 голосов выборщиков, а у ее оппонента – 187.

А вот  The Wall Street Journal прогнозирует сейчас Д.Трампу 216 голосов выборщиков, а его сопернице – 197.

Тем временем The New York Times публикует  практически равный результат: 188 у Х.Клинтон против 187 у

Д.Трампа.

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По материалам: Интерфакс-Украина
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