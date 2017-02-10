Климкин хочет в марте встретиться с Ле Пен

Глава украинского МИД хочет переубедить кандидата в президенты Франции.

Климкин хочет пообщаться с Ле Пен Правительственный портал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует в марте встретиться с кандидатом в президенты Франции, лидером ультраправой партии "Национальный фронт", об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Климкин заявил, что хочет переубедить ее поменять свое отношение к вопросу принадлежности Крыма. По его словам, он как глава МИД должен учитывать все варианты и работать над всеми возможными сценариями итогов предстоящих выборов президента этой страны.

"Работаем со штабами кандидатов, работаем с разными политическими партиями, работаем с журналистами. Я буду в марте как минимум дважды в Париже и планирую встретиться со всеми кандидатами", - заявил Климкин.

Вместе с тем, министр отметил, что попросил посла Украины во Франции Олега Шамшура организовать встречу с Ле Пен.

"И я ей покажу те материалы, которые мы подготовили, в том числе по Крыму в рамках нашего иска в Международный суд ООН в Гааге по Конвенции о запрещении расовой дискриминации", - добавил глава МИД. Он планирует показать ей много материалов, в том числе, фото убитого крымского татарина Решата Аметова.

"Мы прекрасно знаем, что ее партия также финансировалась Россией. Мы прекрасно знаем степень предвзятости, но должны работать, должны давить. У нас есть идеи, все на сегодня выкладывать не буду", - заявил Климкин.

Как сообщалось, СБУ отказалась от планов запретить въезд Марин Ле Пен в Украину.

Ранее кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и Севастополь.

В связи с этим в МИД Украины 3 января высказали возмущением ее высказыванием.