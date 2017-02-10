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Климкин хочет в марте встретиться с Ле Пен

10 февраля в 03:27

Глава украинского МИД хочет переубедить кандидата в президенты Франции. 

Климкин
Климкин хочет пообщаться с Ле Пен
Правительственный портал
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует в марте встретиться с кандидатом в президенты Франции, лидером ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".   

Климкин заявил, что хочет переубедить ее поменять свое отношение к вопросу принадлежности Крыма. По его словам, он как глава МИД должен учитывать все варианты и работать над всеми возможными сценариями итогов предстоящих выборов президента этой страны. 

"Работаем со штабами кандидатов, работаем с разными политическими партиями, работаем с журналистами. Я буду в марте как минимум дважды в Париже и планирую встретиться со всеми кандидатами", - заявил Климкин. 

Вместе с тем, министр отметил, что попросил посла Украины во Франции Олега Шамшура организовать встречу с Ле Пен. 

"И я ей покажу те материалы, которые мы подготовили, в том числе по Крыму в рамках нашего иска в Международный суд ООН в Гааге по Конвенции о запрещении расовой дискриминации", - добавил глава МИД. Он планирует показать ей много материалов, в том числе, фото убитого крымского татарина Решата Аметова. 

"Мы прекрасно знаем, что ее партия также финансировалась Россией. Мы прекрасно знаем степень предвзятости, но должны работать, должны давить. У нас есть идеи, все на сегодня выкладывать не буду", - заявил Климкин.  

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Как сообщалось, СБУ отказалась от планов запретить въезд Марин Ле Пен в Украину

Ранее кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и Севастополь.

В связи с этим в МИД Украины 3 января высказали возмущением ее высказыванием.

По материалам: УНИАН
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