Китайцы планируют сделать Пекин всемирным инновационным центром

Амбициозные планы китайских властей расписаны до 2030 года.

Пекин станет мировым инновационным центром eden-tour.ru

Власти Пекина планируют к 2030 году превратить столицу Китая в мировой научно-технический и инновационный центр. Основы для реализации такого амбициозного проекта создадут уже до конца этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, ратифицированный премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Согласно плану властей, Пекин станет мировым лидером в сфере научно-технических инноваций, лучшим местом для инновационных кадров, городом, который будет примером в сфере образцового экологического строительства.

План будут реализовывать в несколько этапов: к 2017 году власти планируют сформировать основы для строительства в Пекине инновационного центра. К 2020 году - усилить основные функций научно-технического инновационного центра и его научно-технического инновационного потенциала. К 2030 оптимизировать основные функции город, как передового центра научно-технических инноваций.

Напомним, недавно Швейцария в шестой раз подряд признана самой инновационной страной мира, сообщается в докладе ООН Global Innovation Index.

Второе место в списке занимает Швеция, а третье – Великобритания. В десятку лидеров вошли также США, Финляндия, Сингапур, Ирландия, Дания, Нидерланды и Германия.

Украина занимает 56 строчку рейтинга.