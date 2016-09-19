Китайцы планируют сделать Пекин всемирным инновационным центром

Амбициозные планы китайских властей расписаны до 2030 года.
Согласно плану властей, Пекин станет мировым лидером в сфере научно-технических инноваций, лучшим местом для инновационных кадров, городом, который будет примером в сфере образцового экологического строительства.
План будут реализовывать в несколько этапов: к 2017 году власти планируют сформировать основы для строительства в Пекине инновационного центра. К 2020 году - усилить основные функций научно-технического инновационного центра и его научно-технического инновационного потенциала. К 2030 оптимизировать основные функции город, как передового центра научно-технических инноваций.
Напомним, недавно Швейцария в шестой раз подряд признана самой инновационной страной мира, сообщается в докладе ООН Global Innovation Index.
Второе место в списке занимает Швеция, а третье – Великобритания. В десятку лидеров вошли также США, Финляндия, Сингапур, Ирландия, Дания, Нидерланды и Германия.
Украина занимает 56 строчку рейтинга.РИА Новости