Китай заявил протест США в связи с военным сотрудничеством с Тайванем

МИД КНР заявил о "резком недовольстве Китая".

МИД Китая протестует против военного сотрудничества США с Тайванем Военная политика

Министерство иностранных дел Китая выступило с протестом в связи с предусмотренным бюджетом США военным сотрудничеством с Тайванем.

"Мы решительно протестуем против соответствующего положения в законе о военном бюджете США и уже сделали твердое представление американской стороне", - говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В подписанном президентом Бараком Обамой военном бюджете говорится, что Пентагон "должен реализовывать программу военного обмена между США и Тайванем на высоком уровне".

Хуа Чуньин, заявив в связи с этим о "резком недовольстве Китая", подчеркнула, что КНР потребует от США выполнять данные Китаю обещания, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить американо-тайваньские контакты по военной линии и продажу оружия Тайваню, "чтобы не подрывать китайско-американские связи и мир и стабильность в Тайваньском проливе".

Сообщалось, что Пекин выразил официальный протест в связи с телефонным разговором между Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь. Трамп таким образом нарушил ограничения на прямые дипломатические контакты.

Министр иностранных дел КНР Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".