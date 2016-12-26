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Китай заявил протест США в связи с военным сотрудничеством с Тайванем

26 декабря в 09:51

МИД КНР заявил о "резком недовольстве Китая".

США-Китай-КНР
МИД Китая протестует против военного сотрудничества США с Тайванем
Военная политика
Министерство иностранных дел Китая выступило с протестом в связи с предусмотренным бюджетом США военным сотрудничеством с Тайванем.

"Мы решительно протестуем против соответствующего положения в законе о военном бюджете США и уже сделали твердое представление американской стороне", - говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В подписанном президентом Бараком Обамой военном бюджете говорится, что Пентагон "должен реализовывать программу военного обмена между США и Тайванем на высоком уровне".

Хуа Чуньин, заявив в связи с этим о "резком недовольстве Китая", подчеркнула, что КНР потребует  от США выполнять данные Китаю обещания, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить американо-тайваньские контакты по военной линии и продажу оружия Тайваню, "чтобы не подрывать китайско-американские связи и мир и стабильность в Тайваньском проливе".

Сообщалось, что Пекин выразил официальный протест в связи с телефонным разговором между Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь. Трамп таким образом нарушил ограничения на прямые дипломатические контакты. 

Министр иностранных дел КНР Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".

По материалам: Интерфакс
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Тэги Тайвань США протест КНР Китай
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