Китай заявил о "поворотном моменте" в отношениях с США

Лидер КНР надеется на улучшение отношений двух стран.

Лидер КНР за поворотный момент в отношениях с США Xinhua News Agency

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил о "поворотном моменте" в отношениях двух стран после последних выборов президента США.

В ходе встречи с президентом США Бараком Обамой глава КНР высказался за постепенное улучшение отношений двух стран при новой администрации в США, передает русская служба Би-би-си.

"Я надеюсь, что обе стороны будут работать вместе, сосредоточившись на сотрудничестве, преодолевать разногласия и обеспечивать постепенное изменение отношений", - заявил Си Цзиньпин в ходе саммита АТЭС в Перу, где состоялась встреча с Обамой.

Си Цзиньпин поблагодарил Барака Обаму за укрепление связей между КНР и США.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, в ходе которого заявил, что верит в тесное сотрудничество с Китаем. Глава КНР заявил, что сотрудничество между КНР и США является единственным верным выбором для двух стран.

Трамп в ходе предвыборной гонки часто ругал власти КНР за проводимую ими торговую политику.