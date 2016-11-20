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Китай заявил о "поворотном моменте" в отношениях с США

20 ноября в 23:08

Лидер КНР надеется на улучшение отношений двух стран. 

Си Цзиньпин
Лидер КНР за поворотный момент в отношениях с США
Xinhua News Agency

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил о "поворотном моменте" в отношениях двух стран после последних выборов президента США.   

В ходе встречи с президентом США Бараком Обамой глава КНР высказался за постепенное улучшение отношений двух стран при новой администрации в США, передает русская служба Би-би-си

"Я надеюсь, что обе стороны будут работать вместе, сосредоточившись на сотрудничестве, преодолевать разногласия и обеспечивать постепенное изменение отношений", - заявил Си Цзиньпин в ходе саммита АТЭС в Перу, где состоялась встреча с Обамой. 

Си Цзиньпин поблагодарил Барака Обаму за укрепление связей между КНР и США. 

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Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, в ходе которого заявил, что верит в тесное сотрудничество с Китаем. Глава КНР заявил, что сотрудничество между КНР и США является единственным верным выбором для двух стран. 

Трамп в ходе предвыборной гонки часто ругал власти КНР за проводимую ими торговую политику.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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