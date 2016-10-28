Китай завершает строительство второго авианосца

Авианосец будет использоваться в Южно-Китайском море.
Строительство авианосца "является частью планов Пекина по расширению возможностей своего флота на фоне растущих вызовов в спорных водах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также для защиты национальных интересов за пределами собственных границ", сказано в сообщении китайского издания.
Поскольку в Китае на вооружении в данный момент находиться всего один авианосец "Ляонин", то военные эксперты считают, что новый корабль – схожей модели.
"Ляонин" состоит на вооружении ВМС Китая с 2012 года, построен корпус судна в Николаеве. Его строительство началось в 1985 году. После распада СССР в 1992 году корабль достался Украине, постройка была прекращена в 1998 году. Куплен Китаем за 25 миллионов долларов официально с целью организации плавучего центра развлечений. Отбуксирован в Китай и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 вошёл в состав ВМФ Китая.
Напомним, в июле китайская сторона официально заявила, что не признает право третейского суда в Гааге на рассмотрение территориальных проблем Южно-Китайского моря, и не намерена выполнять его решений.
В январе 2013 года Филиппины в одностороннем порядке обратились в международный арбитраж для разрешения территориального спора в Южно-Китайском море. Китай изначально отказался принимать участие в разбирательстве, так как считает односторонний иск незаконным и настаивал на том, что у суда нет юрисдикции рассматривать территориальные споры.
На фоне исходящей угрозы от милитаризации Китая на спорных территориях соседние страны, такие как Филиппины и Япония, усиливают совместное патрулирование спорных вод, в том числе - при участии США, которые неоднократно заявляли о неприемлимости односторонних действий Китая в Южно-Китайском море.ТАСС