Китай завершает строительство второго авианосца

Авианосец будет использоваться в Южно-Китайском море.

Китайский авианосец "Ляонин" раньше был недостроенным украинским "Варягом" wikipedia

Китае завершили строительство корпуса нового авианосца, полностью спроектированного и смонтированного собственными силами, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на Министерство обороны КНР, передает ТАСС

Строительство авианосца "является частью планов Пекина по расширению возможностей своего флота на фоне растущих вызовов в спорных водах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также для защиты национальных интересов за пределами собственных границ", сказано в сообщении китайского издания.

Поскольку в Китае на вооружении в данный момент находиться всего один авианосец "Ляонин", то военные эксперты считают, что новый корабль – схожей модели.

"Ляонин" состоит на вооружении ВМС Китая с 2012 года, построен корпус судна в Николаеве. Его строительство началось в 1985 году. После распада СССР в 1992 году корабль достался Украине, постройка была прекращена в 1998 году. Куплен Китаем за 25 миллионов долларов официально с целью организации плавучего центра развлечений. Отбуксирован в Китай и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 вошёл в состав ВМФ Китая.

Напомним, в июле китайская сторона официально заявила, что не признает право третейского суда в Гааге на рассмотрение территориальных проблем Южно-Китайского моря, и не намерена выполнять его решений.

В январе 2013 года Филиппины в одностороннем порядке обратились в международный арбитраж для разрешения территориального спора в Южно-Китайском море. Китай изначально отказался принимать участие в разбирательстве, так как считает односторонний иск незаконным и настаивал на том, что у суда нет юрисдикции рассматривать территориальные споры.

На фоне исходящей угрозы от милитаризации Китая на спорных территориях соседние страны, такие как Филиппины и Япония, усиливают совместное патрулирование спорных вод, в том числе - при участии США, которые неоднократно заявляли о неприемлимости односторонних действий Китая в Южно-Китайском море.