Китай возмутил разговор Трампа с лидером Тайваня

Министр иностранных дел Китая назвал разговор "детским приемом Тайваня".
Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Тайвань Цай Инвэнь, что стало первым подобным контактом между Соединенными Штатами и властями острова на официальном уровне за последние несколько десятилетий.
В администрации действующего президента США Барака Обамы узнали о разговоре уже после того, как он состоялся, передает "Радіо Свобода".
Телефонный разговор Трампа вызвал негативную реакцию Китая. Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нед Прайс заявил, что политика Вашингтона в отношении Китая осталась неизменной.
Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и выступает против официальных контактов между другими странами и островом.
С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Он позволяет сотрудничество в сфере экономики, но не предусматривает дипломатических отношений между США и Тайванем.Радіо Свобода