Китай возмутил разговор Трампа с лидером Тайваня

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Министр иностранных дел Китая назвал разговор "детским приемом Тайваня".

Трамп поговорил по телефону с Цай Инвэнь RFEF

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Тайвань Цай Инвэнь, что стало первым подобным контактом между Соединенными Штатами и властями острова на официальном уровне за последние несколько десятилетий.

В администрации действующего президента США Барака Обамы узнали о разговоре уже после того, как он состоялся, передает "Радіо Свобода".

Телефонный разговор Трампа вызвал негативную реакцию Китая. Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нед Прайс заявил, что политика Вашингтона в отношении Китая осталась неизменной.

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и выступает против официальных контактов между другими странами и островом.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Он позволяет сотрудничество в сфере экономики, но не предусматривает дипломатических отношений между США и Тайванем.