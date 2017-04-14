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Китай призывает США и КНДР не дать прийти конфликту к "необратимым последствиям"

14 апреля в 13:19

Китайский министр уверяет, что силового решения корейского вопроса не существует.

Китай КНР
Китай опять призывает США и КНДР к диалогу, предостерегая от полномасштабной войны на полуострове
vietnambreakingnews.com
Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Северную Корею и США остановить провокации, которые могут привести к "необратимым и неуправляемым последствиям". Министр призвал стороны к политическому диалогу, поскольку, по его мнению, это единственный способ решения проблемы, сообщает Reuters.

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Ранее в Пхеньяне заявляли, Северная Корея готова нанести ответный удар в случае удара США по ядерным объектам страны. 

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Корея США последствия провокация КНДР
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