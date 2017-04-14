Китай призывает США и КНДР не дать прийти конфликту к "необратимым последствиям"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Китайский министр уверяет, что силового решения корейского вопроса не существует.

Китай опять призывает США и КНДР к диалогу, предостерегая от полномасштабной войны на полуострове vietnambreakingnews.com

Министр иностранных дел Китая Ван И призываетостановить провокации, которые могут привести к "необратимым и неуправляемым последствиям". Министр призвал стороны к политическому диалогу, поскольку, по его мнению, это единственный способ решения проблемы, сообщает Reuters

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.