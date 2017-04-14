Китай призывает США и КНДР не дать прийти конфликту к "необратимым последствиям"

Китайский министр уверяет, что силового решения корейского вопроса не существует.
Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.
Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.ZN.UA