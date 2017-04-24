Китай призвал Трампа к сдержанности по вопросу КНДР

Си Цзиньпин во время своего звонка Трампу обсудил вопрос Северной Кореи.
Китай продолжает призывать США к сдержанности в северокорейском вопросе
slon.ru
Лидер Китая Си Цзиньпин во время своего телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом обсудил северокорейский вопрос
. Глава Китая призвал своего американского коллегу к сдержанности и избеганию любых действий, которые могут усилить напряжение в регионе, сообщает Reuters
.
По словам Си Цзиньпиня, Китай осудит любые действия, которые идут в разрез резолюциям Совета Безопасности ООН.
Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты
. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.
Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.
Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.
По материалам:
ZN.UA