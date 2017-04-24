Китай призвал Трампа к сдержанности по вопросу КНДР

Си Цзиньпин во время своего звонка Трампу обсудил вопрос Северной Кореи.

Китай продолжает призывать США к сдержанности в северокорейском вопросе slon.ru

Лидер Китая Си Цзиньпин во время своего телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом обсудил. Глава Китая призвал своего американского коллегу к сдержанности и избеганию любых действий, которые могут усилить напряжение в регионе, сообщает Reuters

По словам Си Цзиньпиня, Китай осудит любые действия, которые идут в разрез резолюциям Совета Безопасности ООН.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.