Китай призвал США отказаться от размещения системы ПРО в Южной Корее

Представитель МИД Китая отметил опасность системы для Китая.

Китай пытается отговорить США от размещения своих противоракетных комплексов в Южной Корее Военная политика

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая сообщил, что его страна высказывает опасения по поводу прибытия первых комплектующих системв Южную Корею. Представитель министерства призвал США отказаться от размещения системы ПРО, поскольку она может быть опасной для Китая, пишет Reuters

Ранее сообщалось, что Соединенные Штатына фоне растущего напряжения на Корейском полуострове. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года.

Как сообщалось, Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи. Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР.

Ранее сообщалось, что США приступили к размещению систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи.

Напомним, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Запуск ракеты единогласно осудил Совет Безопасности ООН, пригрозив Пхеньяну "серьезными мерами".