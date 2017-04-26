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Китай призвал США отказаться от размещения системы ПРО в Южной Корее

26 апреля в 10:55

Представитель МИД Китая отметил опасность системы для Китая.

США-Китай-КНР
Китай пытается отговорить США от размещения своих противоракетных комплексов в Южной Корее
Военная политика
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая сообщил, что его страна высказывает опасения по поводу прибытия первых комплектующих систем противоракетной обороны в Южную Корею. Представитель министерства призвал США отказаться от размещения системы ПРО, поскольку она может быть опасной для Китая, пишет Reuters.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ускорили установку системы противоракетной обороны в Южной Корее на фоне растущего напряжения на Корейском полуострове. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года.

Как сообщалось, Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи. Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР. 

Ранее сообщалось, что США приступили к размещению систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи.

Напомним, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Запуск ракеты единогласно осудил Совет Безопасности ООН, пригрозив Пхеньяну "серьезными мерами".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Корея система ПРО КНДР США
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