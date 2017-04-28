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Китай предостерег КНДР о введении собственных санкций в случае новых ядерных испытаний – Тиллерсон

28 апреля в 09:40

Глава Госдепартамента отмечает, что КНДР угрожает и Китаю.

Рекс Тиллерсон1
Тиллерсон оворит, что Китай усилил давление на КНДР
Flickr/WGC2012
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон говорит, что китайские коллеги предупредили КНДР о возможности введения собственных санкций в случае новых испытаний ядерного оружия. Таким образом, по мнению Тиллерсона, Китай демонстрирует, что хочет сотрудничать с США по северокорейскому вопросу, передает Fox News.

Тиллерсон подчеркивает, что политика новой администрации отличается от своих предшественников степенью давления и эффективностью привлечения других стран. Госсекретарь добавляет, что США удалось убедить Китай в том, что КНДР небезопасна и для них самих.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ускорили установку системы противоракетной обороны в Южной Корее на фоне растущего напряжения на Корейском полуострове. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года.

Как сообщалось, Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи. Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР. 

Ранее сообщалось, что США приступили к размещению систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи.

Напомним, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Запуск ракеты единогласно осудил Совет Безопасности ООН, пригрозив Пхеньяну "серьезными мерами".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Китай КНДР США Тиллерсон
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