Китай предостерег КНДР о введении собственных санкций в случае новых ядерных испытаний – Тиллерсон

Глава Госдепартамента отмечает, что КНДР угрожает и Китаю.
Тиллерсон подчеркивает, что политика новой администрации отличается от своих предшественников степенью давления и эффективностью привлечения других стран. Госсекретарь добавляет, что США удалось убедить Китай в том, что КНДР небезопасна и для них самих.ускорили установку системы противоракетной обороны в Южной Корее на фоне растущего напряжения на Корейском полуострове. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года.
Как сообщалось, Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи. Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР.
Ранее сообщалось, что США приступили к размещению систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи.
Напомним, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.
Запуск ракеты единогласно осудил Совет Безопасности ООН, пригрозив Пхеньяну "серьезными мерами".ZN.UA