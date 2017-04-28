Китай предостерег КНДР о введении собственных санкций в случае новых ядерных испытаний – Тиллерсон

Глава Госдепартамента отмечает, что КНДР угрожает и Китаю.

Тиллерсон оворит, что Китай усилил давление на КНДР Flickr/WGC2012

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон говорит, что китайские коллеги предупредилио возможности введения собственных санкций в случае новых испытаний ядерного оружия. Таким образом, по мнению Тиллерсона, Китай демонстрирует, что хочет сотрудничать с США по северокорейскому вопросу, передает Fox News.

Тиллерсон подчеркивает, что политика новой администрации отличается от своих предшественников степенью давления и эффективностью привлечения других стран. Госсекретарь добавляет, что США удалось убедить Китай в том, что КНДР небезопасна и для них самих.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штатына фоне растущего напряжения на Корейском полуострове. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года.

Как сообщалось, Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи. Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР.

Ранее сообщалось, что США приступили к размещению систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи.

Напомним, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Запуск ракеты единогласно осудил Совет Безопасности ООН, пригрозив Пхеньяну "серьезными мерами".