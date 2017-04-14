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Китай предложил США и Северной Корее помощь в налаживании диалога

14 апреля в 23:31

В Пекине заявили, что в случае конфликта США с КНДР победителей не будет.

Ван И
Глава МИД Китая обратился к США и КНДР
Xinhua
Министр иностранных дел Китая Ван И предостерег Вашингтон и Пхеньян от эскалации напряженности между странами и перехода противостояния в вооруженную фазу.

Во время совместного  с главой МИД Франции Жаном-Марком Эро брифинга в Пекине в четверг, 14 апреля, китайский дипломат заявил, что в случае вооруженного конфликта США и КНДР победителей не будет, передает Reuters.

"Кто бы ни спровоцировал конфликт, он понесет за это ответственность перед историей и будет вынужден заплатить соответствующую цену", – подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Он также предложил Вашингтону и Пхеньяну помощь Пекина в налаживании диалога о нормализации отношении и поиске компромисса по северокорейской ядерной программе.

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Ранее в Пхеньяне заявляли, Северная Корея готова нанести ответный удар в случае удара США по ядерным объектам страны. 

Перед этим власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северной Корею в связи с подготовкой Пхеньяна к очередным ядерным испытаниям в апреле.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Китай США КНДР ядерное оружие
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