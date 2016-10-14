Китай обошел США по числу долларовых миллиардеров

В КНР на 59 больше миллиардеров, чем в США.

На первом месте среди китайских супербогачей - глава Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь

В Китае живет больше долларовых миллиардеров , чем в США - об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный шанхайским исследовательским институтом Hurun.

Состоянием свыше одного миллиарда долларов, по данным экспертов, обладают 594 жителя Китая. Для сравнения - в Америке сегодня проживает 535 миллиардера.

Рейтинг Hurun публикуется ежегодно на протяжении последних 18 лет.

На первом месте среди китайских супербогачей - Ван Цзяньлинь, глава Dalian Wanda Group, занимающейся коммерческой недвижимостью и кинопрокатом, его состояние оценивается в 32,1 млрд долларов.

Компанию Dalian Wanda называют одним из крупнейших в мире операторов кинотеатров: она является совладельцем сетей кинопроката не только в Китае, но и в Австралии и США.

В начале нынешнего года Dalian Wanda за 3,5 млрд долларов приобрела американскую киностудию Legendary Entertainment.

Вторую строчку рейтинга занимает основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма, его состояние оценивается в 30,6 миллиардов долларов. За минувший год капитал Ма увеличился на 41%.