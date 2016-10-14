Китай обошел США по числу долларовых миллиардеров

В КНР на 59 больше миллиардеров, чем в США.
Состоянием свыше одного миллиарда долларов, по данным экспертов, обладают 594 жителя Китая. Для сравнения - в Америке сегодня проживает 535 миллиардера.
Рейтинг Hurun публикуется ежегодно на протяжении последних 18 лет.
На первом месте среди китайских супербогачей - Ван Цзяньлинь, глава Dalian Wanda Group, занимающейся коммерческой недвижимостью и кинопрокатом, его состояние оценивается в 32,1 млрд долларов.
Компанию Dalian Wanda называют одним из крупнейших в мире операторов кинотеатров: она является совладельцем сетей кинопроката не только в Китае, но и в Австралии и США.
В начале нынешнего года Dalian Wanda за 3,5 млрд долларов приобрела американскую киностудию Legendary Entertainment.
Вторую строчку рейтинга занимает основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма, его состояние оценивается в 30,6 миллиардов долларов. За минувший год капитал Ма увеличился на 41%.Русская служба Би-би-си