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Китай и Россия отправили шпионские судна для слежения за авианосцем США - СМИ

17 апреля в 12:09

Страны хотят проследить, что американское судно у корейского полуострова будет делать.

авианосец
Американский авианосец направляется к Корейскому полуострову.
U.S. Navy
Китай и Россия отправили разведывательные судна для слежения за атомным авианосцем США "Карл Винсон", который двигается в направлении Корейского полуострова.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники в японском правительстве, Москва и Пекин хотят проследить за американскими маневрами, учитывая готовность Вашингтона к военным действиям против КНДР, передает Deutsche Welle.

Одной из целей отправки разведывательных кораблей может быть желание послать сигнал американской стороне. Ранее Китай и Россия выразили обеспокоенность жесткой позицией США относительно ядерной программы и ракетных испытаний в Северной Корее.

Ранее советник президента Дональда Трампа рассказал, что США и Китай достигли консенсуса в отношении КНДР. Герберт Макмастер во время визита в Кабул подчеркнул, что недавнее испытание баллистической ракеты стало элементом провокационной, дестабилизационной и угрожающей поведения Пхеньяна.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты.  Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Корея Китай США судно
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