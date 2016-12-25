Китай более серьезный соперник, чем Россия – советник президента США

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Россия представляет только сиюминутную угрозу.

США больше побаивается Китай, чем Россию © European Council

Китай является более серьезным соперником для США, чем Россия, заявил ​советник по безопасности и стратегическим коммуникациям президента США Барака Обамы Бен Родс.

"Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности в мире", — заявил Родс в интервью телеканалу Al Jazeera.

Бен Родс на протяжении многих лет обладал значительным влиянием на формирование внешней политики США а также ее восприятие общественностью.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить экономиста Питера Наварро, известного своей критикой Китая, главой нового национального торгового совета.

Наварро возглавит создаваемый при Белом доме совет. Кроме того, он будет отвечать за торговую и промышленную политику.