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Китай более серьезный соперник, чем Россия – советник президента США

25 декабря в 01:31

Россия представляет только сиюминутную угрозу. 

Белый Дом США
США больше побаивается Китай, чем Россию
© European Council

Китай является более серьезным соперником для США, чем Россия, заявил ​советник по безопасности и стратегическим коммуникациям президента США Барака Обамы Бен Родс. 

"Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности в мире", — заявил Родс в интервью телеканалу Al Jazeera

Бен Родс на протяжении многих лет обладал значительным влиянием на формирование внешней политики США а также ее восприятие общественностью. 

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Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить экономиста Питера Наварро, известного своей критикой Китая, главой нового национального торгового совета.  

Наварро возглавит создаваемый при Белом доме совет. Кроме того, он будет отвечать за торговую и промышленную политику. 

По материалам: aljazeera.com
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Тэги Россия США Китай президент угроза безопасность политика форма восприятие общественность влияние коммуникации советник стратегия Обама
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1 комментарий
  • Hariton Sokur Сегодня, 03:23 Вся справа в тому, що нинішня Московія (крадена назва "Россія") не може ні ефективно користуватись, ні ефективно контролювати територію Сибіру та Далекого Сходу, чим мимоволі збуджує у китайцях потяг до агресивної експансії, довго протистояти якому не зможе керівництво КНР, навіть якщо захоче. А апетит, як всім відомо, приходить під час їди. З другої сторони, керівництво Московії в разі серйозної Смути, а вона не за горами, буде ховати авіацію, ракетно-ядерну зброю, частину флоту саме в Китаї, що зробить його світовим військовим монстром і різко порушить світовий баланс. Не виключено, що московські військові злочинці, щоб запобігти покаранню за злочини проти людяності, запросять китайців для захисту і "підтримання порядку" на частині, або на всій території Московії, в рамках того ж ОДКБ. В будь-якому разі, різке зміцнення КНР "знесе дах" китайцям і їх правителям. Тому спокійне спостерігання за еволюцією Московії є прямий шлях до Світової війни на дуже невигідних для решти світу умовах Ответить Цитировать Пожаловаться
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