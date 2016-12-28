Киссинджер считает Украину "мостом" между Россией и Западом - Politico

Трамп очарован дипломатом-ветераном, который много лет дружит с Путиным и настаивает на интересах Москвы.

Киссинджер - один из немногих американцев, с которым любит поговорить Путин.

Еще в 90-х годах легендарный экс-Госсекретарь США, который стал политическим консультантом,расспрашивал молодого россиянина о его прошлом.

"Я работал в разведке", - наконец признался во время той встречи Владимир Путин, на что Киссинджер ответил ему: "Все достойные люди начинают с разведки. И я тоже".

На протяжении лет после того разговора, пока Путин поднимался по карьерной лестнице в Кремле и в итоге стал автократом, он поддерживал теплые отношения с экс-Госсекретарем США, даже когда отношения Москвы и Вашингтона испортились. Киссинджер один из немногих американцев, с которыми Путин часто встречается.

Об этом пишет Politico, добавляя, что такого же внимания удостоились актер Стивен Сигал и бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, который скоро может стать Госсекретарем.

Теперь, когда Дональд Трамп подал сигнал о желании построить тесные отношения с Москвой, 93-летний Киссинджер позиционирует себя как потенциального посредника, встречаясь наедине с будущим президентом США и восхваляя его публично. Как и Трамп, Киссинджер всегда ставил под сомнение выводы спецслужб, которые обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США.

Годы Киссинджер настаивал на том, что баланс сил между США и Россией улучшит мировую стабильность. Но скептики боятся, что такой подход принесет в жертву другие ценности и усилит агрессивное поведение Кремля, в частности хакерские вмешательства в выборы и вторжение в Украину. Также возникает вопрос, какую личную выгоду для ветерана американской дипломатии несет перезагрузка отношений с Россией. Politico пишет, что, вероятно, постоянный личный доступ к российскому и американскому лидеров улучшит авторитет Киссинджера. Кроме того, в процессе его компания Kissinger Associates Inc. может получить от участия своего основателя в политической жизни дополнительные бизнес-выгоды.

"Думаю, Киссинджер готовит дипломатическое наступление. Он реалист. Для него самое важное - это международное равновесие, для него права человека или демократия не имеют значения", - сказал эксперт Cicero Foundation Марсель Ван Харпен.

Соратники Трампа не комментируют его отношения с бывшим Госсекретарем, который работал в администрациях Ричарда Никсона и Геральда Форда. Однако, некоторые источники Politico, приближенные к миллиардера, рассказали, что Трамп на самом деле восхищен Киссинджером, так же как и некоторые республиканские "старожилы", такие как Роберт Гейтс или Кондолиза Райс, которые нередко обращались к нему за советами.

Киссинджер неоднократно хвалил кандидата-республиканца, в то время как другие его критиковали. К примеру, он похвалил Трампа за назначение экс-директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона Госсекретарем, несмотря на его связи с Россией.

"Он был бы бесполезным для ExxonMobil, если бы у него не было дружеских связей с Россией. Я не обращаю внимания на все эти нарекания", - говорил экс-дипломат, добавляя, что для работы Госсекретаря еще "никто не отвечал абсолютно всем критериям". По его мнению, Тиллерсон хорошо подходит на эту роль.

Издание напоминает, что Киссинджер также помогал с "перезагрузкой" отношений с Россией как во времена президентства Джорджа Буша-младшего, так и администрации Барака Обамы. Он сыграл определенную роль в подписании соглашения о сокращении ядерных арсеналов в 2009 году.

В вопросе Украины, которая потеряла Крым и часть Донбасса из-за агрессии России, Киссинджер настаивал, что она не должна присоединяться к Западу.

"Украина должна быть включена в структуру европейской и международной архитектуры безопасности таким образом, чтобы она стала мостом между Россией и Западом, а не стала на чью-то сторону", - говорил он.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что пока не понятно, как далеко Трамп зайдет, чтобы задобрить Россию.

"Сможет ли Трамп получить лучшие отношения с Россией, не пожертвовав чем-то? Если мы будем готовы смириться с тем, что она сделала в Сирии, Крыму и на Востоке Украины, тогда у нас будут лучшие отношения. Но мы принесем в жертву другие интересы и еще не известно, что мы получим за это", - пояснил Пайфер.

Недавно журналисты CNN узнали о поездке советника Трампа в Москву и обсуждении снятия санкций против РФ. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что Трамп не повлияет на политику ЕС по антироссийским санкциям. Могерини также подтвердила, что ЕС намерен расширить санкции в отношении России в течение следующих шести месяцев в связи с кризисом в Украине. ЕС намерен продолжать санкционную политику относительно РФ, пока не будут осуществлены Минские соглашения.