Топ Новости
<
>

Киев вошел в Топ самых дешевых для проживания туристов городов Европы

12 октября в 12:40

На первом месте рейтинга — Тбилиси.

< >
Тбилиси < >
1. Тбилиси, Грузия (30 долл) Фото Ольга Кононенко, ZN.UA

Портал Airbnb назвал 25 самых доступных для проживания туристов городов Европы. На первом месте рейтинга — Тбилиси. Средняя стоимость аренды жилья на сутки в столице Грузии — 30 долларов. На втором месте Белград (33 доллара), на третьем Стамбул (33 долл).

По данным сайта, в Киеве средняя стоимость аренды на ночь — 35 долларов. Столица Украины — на восьмой строчке рейтинга. Что интересно, российский город Петребург (тоже 35 долларов) находится на строчку выше, а хорватский Загреб — на девятом месте.

Полный список стран смотрите в фотогалерее.

Весной 2016 года эксперты известного издания Lonely Planet опубликовали ежегодный список лучших мест для посещения в Европе. В ТОП-10 направлений для туризма попал и Львов.  Украинский город занял пятое место в рейтинге.  

По материалам: The Telegraph
Читайте также
Тэги рейтинг Киев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.85
EUR 28.64
Последние новости