Киев вошел в Топ самых дешевых для проживания туристов городов Европы

На первом месте рейтинга — Тбилиси.

Портал Airbnb назвал 25 самых доступных для проживания туристов городов Европы. На первом месте рейтинга — Тбилиси. Средняя стоимость аренды жилья на сутки в столице Грузии — 30 долларов. На втором месте Белград (33 доллара), на третьем Стамбул (33 долл).

По данным сайта, в Киеве средняя стоимость аренды на ночь — 35 долларов. Столица Украины — на восьмой строчке рейтинга. Что интересно, российский город Петребург (тоже 35 долларов) находится на строчку выше, а хорватский Загреб — на девятом месте.

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Весной 2016 года эксперты известного издания Lonely Planet опубликовали ежегодный список лучших мест для посещения в Европе. В ТОП-10 направлений для туризма попал и Львов. Украинский город занял пятое место в рейтинге.