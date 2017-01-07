Керри сомневается, что Мексика заплатит за стену Трампа на границе

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Госсекретарь не видит причин, почему Мехико должен давать деньги на то, с чем он не согласен.

Керри считает, что Мексика не будет платить за стену на границе. palinchak / Depositphotos

Мексика не собирается платить за воплощение предвыборных обещаний Дональда Трампа. Тем более за строительство стены на американо-мексиканской границе.

Об этом, как сообщает ABC News, сказал Госсекретарь Джон Керри.

"Они не собираются добровольно раскошелиться и заплатить за то, с чем они не согласны", - пояснил он.

Построение стены на границе между США и Мексикой стало одним из обещаний Дональда Трампа на выборах президента. Согласно его замыслу, она якобы должна остановить движение нелегальных мигрантов в США с территории южного соседа.

Тем временем Трамп наконец признал причастность России к кибератакам против США. Но при этом он отрицал, что это хоть как-то повлияло на результат выборов. Кроме того, на своей странице в Twitter республиканец написал, что российское вторжение в компьютерную сеть демократов - это якобы вина самих демократов, которые "халатно" отнеслись к своей безопасности.