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Керри сомневается, что Мексика заплатит за стену Трампа на границе

7 января в 11:52

Госсекретарь не видит причин, почему Мехико должен давать деньги на то, с чем он не согласен.

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Керри считает, что Мексика не будет платить за стену на границе.
palinchak / Depositphotos
Мексика не собирается платить за воплощение предвыборных обещаний Дональда Трампа. Тем более за строительство стены на американо-мексиканской границе.

Об этом, как сообщает ABC News, сказал Госсекретарь Джон Керри.

"Они не собираются добровольно раскошелиться и заплатить за то, с чем они не согласны", - пояснил он.

Построение стены на границе между США и Мексикой стало одним из обещаний Дональда Трампа на выборах президента. Согласно его замыслу, она якобы должна остановить движение нелегальных мигрантов в США с территории южного соседа.

Тем временем Трамп наконец признал причастность России к кибератакам против США. Но при этом он отрицал, что это хоть как-то повлияло на результат выборов. Кроме того, на своей странице в Twitter республиканец написал, что российское вторжение в компьютерную сеть демократов - это якобы вина самих демократов, которые "халатно" отнеслись к своей безопасности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Керри граница Мексика Трамп
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