Керри сомневается, что Мексика заплатит за стену Трампа на границе

Госсекретарь не видит причин, почему Мехико должен давать деньги на то, с чем он не согласен.
Об этом, как сообщает ABC News, сказал Госсекретарь Джон Керри.
"Они не собираются добровольно раскошелиться и заплатить за то, с чем они не согласны", - пояснил он.
Построение стены на границе между США и Мексикой стало одним из обещаний Дональда Трампа на выборах президента. Согласно его замыслу, она якобы должна остановить движение нелегальных мигрантов в США с территории южного соседа.
Тем временем Трамп наконец признал причастность России к кибератакам против США. Но при этом он отрицал, что это хоть как-то повлияло на результат выборов. Кроме того, на своей странице в Twitter республиканец написал, что российское вторжение в компьютерную сеть демократов - это якобы вина самих демократов, которые "халатно" отнеслись к своей безопасности.ZN.UA