Керри прибыл в Германию для обсуждения ситуации в Украине

Госсекретарь США проведет переговоры с главой МИД Германии Штайнмайером.

В Гамбурге Керри примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ palinchak / Depositphotos

Государственный секретарь США Джон Керри находится в понедельник, 5 декабря, с визитом в Германии для обсуждения предстоящих министерских встреч стран НАТО и ОБСЕ, а также ситуации в Сирии и Украине, сообщили в Госдепартаменте США.

Керри проведет переговоры с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также примет 6-7 декабря в Брюсселе участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО. 7-8 декабря в Гамбурге Керри примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Госсекретарь США заявит о необходимости соблюдения всеми 57 странами-членами организации принципов и обязательств, в том числе в области прав человека и военной безопасности.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Джон Керри встретились в Риме, чтобы обсудить новые пути выхода из дипломатического тупика в Алеппо, а также Керри и Лавров в пятницу, 18 ноября, провели короткий разговор после встречи в Лиме накануне, посвященный Украине и Сирии.