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Керри посоветовал Трампу прислушиваться к советам Госдепартамента перед принятием решений

5 декабря в 01:35

Избранному президенту, как минимум, необходимо консультироваться с действующими дипломатами.

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Керри еще не встречался с Трампом
palinchak / Depositphotos
Государственный секретрь США Джон Керри порекомендовал избранному президенту Дональду Трампу консультироваться с сотрудниками дипломатического ведомства  по вопросам внешней политики.

Выступая на конференции аналитического центра в Вашингтоне в воскресенье, 4 декабря, Керри отметил, что к мнению людей, работающих в Государственном департаменте, лучше прислушиваться перед встречами с мировыми лидерами. Глава Госдепартамента подчеркнул, что считает очень важным как минимум ознакомиться с такими рекомендациями, а прислушиваться к ним или нет – дело президента, передает Reuters.

При этом Керри уточнил, что пока что сотрудники Госдепартамента не встречались с Трампом или представителями его команды.

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Накануне состоялся телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с президентом Тайваня Цай Инвэнь,что вызвало резко негативную реакцию у руководства КНР. Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".

В администрации действующего президента Барака Обамы о разговоре узнали уже после того, как он состоялся.

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и выступает против официальных контактов между другими странами и островом.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Он позволяет сотрудничество в сфере экономики, но не предусматривает дипломатических отношений между США и Тайванем.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп Керри США Госдепартамент
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