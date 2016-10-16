Керри обсудил с Джонсоном Сирию и санкции против союзников Асада

Глава МИД Великобритании усомнился в возможностях сирийского режима взять Алеппо и выиграть войну.

По словам британского премьера, европейские страны не хотят ввязываться в войну в Сирии Andrew Parsons / i-Images

Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Великобритании Джонсон в воскресенье, 16 октября, провели встречу в Лондоне, на которой обсудили ситуацию в

По итогам встречи Борис Джонсон сообщил журналистам, что Вашингтон и Лондон сошлись во мнении о необходимости продолжать давление на режим сирийского президента Башара Асада и его союзников. Дипломат выразил уверенность, что лица, виновные в совершении военных преступлений в Сирии должны оказаться на скамье подсудимых Международного уголовного суда в Гааге, передает "Радио Свобода".

При этом Джонсон констатировал, что у европейских стран нет желания ввязываться в сирийский конфликт, добавив, что новые санкции заставят Асада и его союзников задуматься о своих дальнейших действиях.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства усомнился в возможностях сирийского режима взять Алеппо и выиграть войну, а также призвал Россию и Иран приложить усилия для завершения войны в Сирии.

Госсекретарь Керри, в свою очередь, подтвердил, что США и союзники рассматривают вариант введения новых санкций в связи с ситуацией в Сирии, однако не стал называть Россию в качестве объекта этих санкций.

Как сообщалось, многосторонние переговоры в Лозанне по Сирии 15 октября закончились безрезультатно.

Напомним, 10 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля к возобновлению сотрудничества с США по урегулированию сирийского конфликта.

Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.