Керри назвал сомнительной российскую версию о самовозгорании гумконвоя в Сирии

Никто не верит, что грузовики, продовольствие, медикаменты спонтанно загорелись.

Джон Керри с трибуны ООН обвинил Россию во лжи news.yahoo.com

Госсекретарь США Джон Керри считает сомнительной версию Минобороны России о том, чтозагорелся по неизвестной причине.

"Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков высказал версию о том, что гумконвой загорелся. Грузовики, продовольствие, медикаменты спонтанно загорелись. Хоть кто-нибудь здесь верит в это?" - сказал Керри, выступая на заседании СБ ООН по Сирии.

Госсекретарь добавил, что самолеты только двух стран поднимались в воздух в этот день - Сирии и России.

Напомним, что авиация войск Башала Асада и РФ нанесла удар по гуманитарному конвою Красного Полумесяца в Алеппо. Жертвами бомбардировки стали не менее 20 человек – гражданские, водители и работники гуманитарной организации. Бомбы попали в 18 грузовиков. Спасатель с "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и подгузники.

Позже стало известно, что США пересмотрят сотрудничество с РФ по Сирии после авиаудара по гуманитарному конвою.