Керри назвал Лаврову условие продолжения сотрудничества США и РФ в Сирии

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Вашингтон призвал Кремль оказать влияние на Асада для начала поставок гуманитарной помощи в Алеппо

Керри в очередной раз обсудил с Лавровым Сирию nbcnews.com

США не будут создавать совместный исполнительній центр с РФ подо предоставления гуманитарным конвоям ООН доступа на территории, население которых нуждается в помощи, заявил глава Госдепартамента Джон Керри министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время телефонного разговора в пятницу, 16 сентября.

Как сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, Белый дом призывает Кремль оказать влияние на призтдента Сирии Башара Асада для начала поставок гуманитарной помощи в Алеппо и ряд других населенных пунктов, передает пресс-служба Госдарственного департамента.

Также сообщается, что Керри и Лавров подтвердили приверженность США и РФ продлению и укреплению режима прекращения огня в Сирии, а также согласились с необходимостью безотлагательного начала поставок гуманитарной помощи.

Напомним, в ночь на 10 сентября США и Россия достигли соглашения по сирийскому вопросу. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с заходом солнца в понедельник, 12 сентября. Согласно договоренностям правительственные войска Сирии во время перемирия не смогут наносить удары, в том числе и авиацией, по силам оппозиции.

Большинство оппозиционных группировок сообщили о готовности к перимирию, за исключением объединения "Ахрар аш-Шам", признанное террористическим в Сирии и России, но не в США.

Наносить авиаудары по позициям террористических группировок теперь также смогут только военные самолеты США и России.