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Керри хочет расследовать военные преступления Путина и Асада в Сирии

7 октября в 17:57

Он обратил внимание, что российские войска заходят слишком далеко, сбрасывая бомбы на мирных жителей и больницы.

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Керри считает, что настало время привлечь к ответственности Россию и режим Асада за военные преступления в Сирии.
palinchak / Depositphotos
Госсекретарь США Джон Керри напомнил, что вчера режим сирийского президента Башара Асада совместно с силами России снова атаковали больницу в Сирии. В результате 20 человек погибли, а еще 100 были ранены.

"Россия и режим задолжали миру больше, чем просто объяснение, почему они продолжают бить по госпиталях, медицинских центрах, по детях и женщинах", - цитирует слова Керри New York Times, которые он сказал перед встречей с министром иностранных дел Франции.

"Это действия, которые требуют надлежащего расследования по делу военных преступлений, а те, кто их совершил, должны и будут отвечать за эти действия", - добавил американский дипломат.

Напомним, что недавно Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. Посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в приминении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Тем временем, Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Керри режим Сирия Асад
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