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Каждый пятый житель России хочет присоединить ОРДЛО

18 апреля в 11:50

Территория ОРДЛО русским не особенно нужна, но и отдавать захваченное Украине граждане Российской Федерации тоже не хотят.

митинг россия
Только 7% русских согласны вернуть Украине оккупированные территории Донбасса
Единая Россия
Каждый пятый житель России (21%) хотел бы, чтобы оккупированные районы Донецкой и Луганской областей стали частью Российской Федерации, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

По данным опроса, 37% русских хотели бы, чтобы ОРДЛО стало независимым государством, 21% - чтобы ОРДЛО оставалось частью Украины, но получило большую независимость от Киева.

Только 7% русских согласны вернуть Украине оккупированные территории.

Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. Заявленная статистическая погрешность – не более 3,4%.

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По данным опроса холдинга Ромир, 25% жителей России назвали главным событием 2016 года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия русский опрос
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