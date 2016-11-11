Казачьи дружины бросят на поиск вредного контента в российском интернете

Казачья молодежь России займется отстаиванием интересов Кремля в киберпространстве.
Как сообщается на сайте "лиги", целью сотрудничества станет совместная борьба с запрещенным контентом в сети, создание казачьих кибердружин, а также просвещение детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности.
"Казаки всегда были не только на страже границ России, но первыми решали самые важные задачи, встававшие перед нашим государством. Мы надеемся на серьезное вовлечение казачьей молодежи в дело создания безопасного и экологичного информационного пространства. Юные казаки должны защищать рубежи нашей Родины не только на земле, но и в киберпространстве. Привлечение юных казаков к нашей деятельности и деятельности нашей "кибердружины" будет большим подспорьем в создании безопасного информационного пространства и в отстаивании интересов нашей страны в киберпространстве", - заявил директор "Лиги безопасного интернета" Денис Давыдов.
В июле Владимир Путин подписал утвержденные Госдумой "антитеррористические" поправки в законодательство, известные как "пакет Ирины Яровой". Утвержденный документ предусматривает введение ряда жестких норм в целях "борьбы с терроризмом", а издание Die Welt писало, что принятый в РФ "пакет законов Яровой" позволяет спецслужбам вести тотальную слежку за населением.ZN.UA