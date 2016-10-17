Католическая церковь канонизировала семь человек

Папа Римский провел обряд канонизации двух мучеников за веру, трех основателей монашеских орденов, священника и монахини.
Папа Римский Франциск провел обряд канонизации, провозгласив святыми семь блаженных – двух мучеников за веру, трех основателей монашеских орденов, священника и монахини.
Церемония состоялась на площади перед собором Святого Петра в Риме в воскресенье, 17 октября, сообщает Deutsche Welle.
В частности, к лику святых причислили мучеников за веру французв Саломона Леклерка (1745-1792) и мексиканца Хосе Санчеса Дель-Рио (1913-1928), ставших жертвами революций в своих странах.
Кроме того, канонизировали итальянца Людовико Павони (1784-1849), который в 1847 году основал "Конгрегацию сыновей Марии Иммакулаты" - монашеский орден, помогавший бедным и безработным молодым людям.
Провозглашенный святым итальянец Альфонсо Марико Фуско (1839-1910) основал женский монашеский орден, помогавший бедным крестьянам. Испанский епископ Мануэль Гонсалес Гарсия (1877-1940) является основателем двух монашеских орденов.
Также к лику святых католической церкви причислили аргентинского священника Хосе Габриэля дель Росарио Брочеро (1840-1914), который посвятил жизнь помощи бедным и больным, и французскую монахиню Элизабет де ла Трините (1880-1906).
Напомним, 4 сентября Папа Римский Франциск официально причислил к лику святых Мать Терезу Калькуттскую –католическую монахиню, ставшую лауреатом Нобелевской премии мира за ее благотворительную деятельность. На церемонию канонизации на площади Святого Петра в Риме собрались около 100 тысяч человек.Deutsche Welle (Русская редакция)