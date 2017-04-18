Кандидаты в президенты Франции отчаянно пытаются мобилизировать электорат – Bloomberg

До первого тура выборов осталось 5 дней.

За несколько дней до выборов основные претенденты сделали решительный рывок, чтобы ухватиться за второй тур

Избирательные кампании кандидатов в президенты Франции выходят на решительный рывок за пять дней до. Основные кандидаты постараются максимально мобилизировать свой электорат, чтобы зацепиться за второй тур, пишет Bloomberg

Большинство кандидатов имеет около 20% поддержки, а число тех, кто не определился, превышает 30%. В такой ситуации, отмечает издание, для кандидатов главное доказать своему электорату саму возможность выхода во второй тур. Это сумели центрист Эммануэль Макрон, ультраправая Марин Ле Пен, "республиканец" Франсуа Фийон и крайний левый Жан-Люк Меланшон.

Несмотря на отрыв в несколько процентов первых двоих кандидатов, при таком количестве неопределившихся шансы пройти есть у всех. Кандидаты надеются завоевать новых сторонников, не потеряв главные принципы своих кампаний. Для Ле Пен это выход из Евросоюза и закрытие границ, а для Меланшона – пересмотр условий соглашения с Евросоюзом, включительно с единой валютой.

При этом кандидаты не перестают осуществлять политические атаки друг на друга, что вносит еще большую неопределенность.

Одной из самых определенных вещей в неопределенности французских выборов остается победа Макрона во втором туре, если он в него выйдет. Центрист являет собой приемлемую альтернативу для большинства французов и имеет значительно меньший антирейтинг, чем остальные кандидаты.

Ранее сообщалось, что опросы после "больших дебатов", которые состоялись вечером 4 апреля, неожиданно показали, что. Меланшон смог завоевать поддержку 25% зрителей дебатов, тогда как Эммануэль Макрон получил 21% поддержки.

Как сообщалось, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFMTV.

Больше о выборах во Франции читайте в статье Надежды Коваль "Кто сделает Францию новой?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".