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Кандидаты в президенты Франции отчаянно пытаются мобилизировать электорат – Bloomberg

18 апреля в 16:30

До первого тура выборов осталось 5 дней.

Ле Пен Макрон
За несколько дней до выборов основные претенденты сделали решительный рывок, чтобы ухватиться за второй тур
Избирательные кампании кандидатов в президенты Франции выходят на решительный рывок за пять дней до первого тура выборов. Основные кандидаты постараются максимально мобилизировать свой электорат, чтобы зацепиться за второй тур, пишет Bloomberg.

Большинство кандидатов имеет около 20% поддержки, а число тех, кто не определился, превышает 30%. В такой ситуации, отмечает издание, для кандидатов главное доказать своему электорату саму возможность выхода во второй тур. Это сумели центрист Эммануэль Макрон, ультраправая Марин Ле Пен, "республиканец" Франсуа Фийон и крайний левый Жан-Люк Меланшон.

Несмотря на отрыв в несколько процентов первых двоих кандидатов, при таком количестве неопределившихся шансы пройти есть у всех. Кандидаты надеются завоевать новых сторонников, не потеряв главные принципы своих кампаний. Для Ле Пен это выход из Евросоюза и закрытие границ, а для Меланшона – пересмотр условий соглашения с Евросоюзом, включительно с единой валютой.

При этом кандидаты не перестают осуществлять политические атаки друг на друга, что вносит еще  большую неопределенность.

Одной из самых определенных вещей в неопределенности французских выборов остается победа Макрона во втором туре, если он в него выйдет. Центрист являет собой приемлемую альтернативу для большинства французов и имеет значительно меньший антирейтинг, чем остальные кандидаты.

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Ранее сообщалось, что опросы после "больших дебатов", которые состоялись вечером 4 апреля, неожиданно показали, что левый кандидат Жан-Люк Меланшон был самым убедительным в эфире. Меланшон смог завоевать поддержку 25% зрителей дебатов, тогда как Эммануэль Макрон получил 21% поддержки.

Как сообщалось, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFMTV.

Больше о выборах во Франции читайте в статье Надежды Коваль "Кто сделает Францию новой?"  в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги кандидаты Франция Макрон поддержка выборы Евросоюз
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