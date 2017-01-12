Кандидат в министры обороны США Мэттис подтвердил намерение оказывать помощь Украине

Генерал назвал Россию "стратегическим конкурентом" США.

"Бешеный пес" Мэттис озвучил свое видение отношений США и РФ Wikimedia commons

Отставной генерал, которому избранный президент США Дональд Трамп предложил должность министра обороны, подтвердил готовность оказывать Украине помощь для противостояния российской агресии.

"Я выступаю за оказание помощи Украине для поддержки ее суверенитета", – сказано в письменных ответах генерала, распространенных в Сенате США в четверг, 12 января.

В то же время кандидат на должность главы Пентагона не стал подробно описывать формы помощи, выразив готовность вернуться к этому вопросу на закрытом заседании сенатского комитета по обороне.

Характеризуя отношения США с РФ, Мэттис указал на угрозы, исходящие от Кремля. В то же время, генерал не исключил возможности сотрудничества с Московй в тех вопросах, в которых у нее нет противоречий с Вашингтоном.

"Россия решила стать стратегическим конкурентом США. Но мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные времена холодной войны, и я поддерживаю решение избранного президента сотрудничать с Россией и сей час. Когда мы видим, что в каких-то областях мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять России, и защищаться, если Россия решит действовать вопреки нашим интересам", – отметил кандидат в министры обороны США.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить министром обороны отставного четырехзвездного генерала Джеймса Мэттиса.

Генерал прослужил в американской армии 34 года. С 2010 по 2013 он возглавлял Центральное командование США, занимал руководящие должности в армии, а также командовал первой дивизией морской пехоты США в Ираке.

Мэттис имеет репутацию интеллектуала, популярного лидера, решительного, но внимательного к подчиненным руководителя. У него есть прозвища "Бешеный пес" и "Воин-монах". Второе связано с тем, что он не был женат, не имеет детей и посвятил всю жизнь армейской службе.

Генерал называл вооруженную агрессию России против Украины "более серьезной, чем думают в США и ЕС", заявлял, что целью Путина является раскол НАТО.