Кандидат в министры обороны США Мэттис подтвердил намерение оказывать помощь Украине

Генерал назвал Россию "стратегическим конкурентом" США.
"Я выступаю за оказание помощи Украине для поддержки ее суверенитета", – сказано в письменных ответах генерала, распространенных в Сенате США в четверг, 12 января.
В то же время кандидат на должность главы Пентагона не стал подробно описывать формы помощи, выразив готовность вернуться к этому вопросу на закрытом заседании сенатского комитета по обороне.
Характеризуя отношения США с РФ, Мэттис указал на угрозы, исходящие от Кремля. В то же время, генерал не исключил возможности сотрудничества с Московй в тех вопросах, в которых у нее нет противоречий с Вашингтоном.
"Россия решила стать стратегическим конкурентом США. Но мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные времена холодной войны, и я поддерживаю решение избранного президента сотрудничать с Россией и сей час. Когда мы видим, что в каких-то областях мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять России, и защищаться, если Россия решит действовать вопреки нашим интересам", – отметил кандидат в министры обороны США.
Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить министром обороны отставного четырехзвездного генерала Джеймса Мэттиса.
Генерал прослужил в американской армии 34 года. С 2010 по 2013 он возглавлял Центральное командование США, занимал руководящие должности в армии, а также командовал первой дивизией морской пехоты США в Ираке.
Мэттис имеет репутацию интеллектуала, популярного лидера, решительного, но внимательного к подчиненным руководителя. У него есть прозвища "Бешеный пес" и "Воин-монах". Второе связано с тем, что он не был женат, не имеет детей и посвятил всю жизнь армейской службе.
Генерал называл вооруженную агрессию России против Украины "более серьезной, чем думают в США и ЕС", заявлял, что целью Путина является раскол НАТО.Интерфакс-Украина , Интерфакс ,